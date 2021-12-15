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    Завод по производству стальных сварных труб запустили в Алматы

    15 Декабря 2021, 11:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В индустриальной зоне Алматы запустили самый крупный промышленный объект, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    К 30-летию Независимости аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в церемонии запуска завода по производству стальных сварных труб большого диаметра.

    Аким города Бакытжан Сагинтаев поздравил рабочих и руководство завода с наступающим Днем Независимости, 30-летний юбилей которой дорог для сердца каждого казахстанца. Он напомнил, что два года назад были изменены принципы работы Индустриальной зоны. Проекты для реализации отбираются и утверждаются Деловым советом города, в который входят предприниматели и руководители отраслевых союзов.

    «Благодаря такому подходу мы исключили простаивающие проекты и дали возможность реализовать перспективные производства. Запуск одного из самых крупных заводов позволил создать новые рабочие места и укрепить экономику города», - сказал Б. Сагинтаев, пожелав заводчанам успехов в работе.

    Проект по производству стальных сварных труб большого диаметра от 355 до 1420 мм реализован ТОО «Asia Steel Pipe Corporation».

    Продукция предназначена для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов. Кроме того, трубы могут использоваться в горнодобывающей, строительной, химической промышленности, энергетике. Также на предприятии налажено производство антикоррозийных покрытий.

    Стоимость проекта составляет 33 млрд тенге. На заводе создано 304 постоянных рабочих места. Проектная мощность - 100 тысяч тонн трубной продукции в год. Для реализации проекта в Индустриальной зоне Алматы выделен земельный участок площадью 18,2 га.

    Участниками ИЗА являются 63 компании с 65 проектами на 239 млрд тенге, с созданием 7788 рабочих мест.

    Всего на сегодня реализовано 18 проектов на общую сумму 112,7 млрд тенге с созданием 2957 рабочих мест.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Экология Акимат Промышленность
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