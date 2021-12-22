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    Завод по производству полипропилена заработает в 2022 году в Казахстане

    22 Декабря 2021, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня уже введен завод по производству октаноповышающих присадок мощностью 57 тысяч тонн и полипропилена мощностью 81 тысяч тонн в городе Шымкенте. В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год (ТОО «КРI», Атырауская область). Кроме этого, в нефтегазохимической отрасли будет реализован ряд крупных проектов, в частности по производству полиэтилена», - сообщил министр энергетики на заседании Правительства.

    Как отметил глава ведомства, по проекту полиэтилен на сегодня подписаны соглашения по базовым условиям сотрудничества со стратегическим инвестором.

    По проекту бутадиен в мае месяце текущего года подписано Соглашение о совместной реализации проекта с ПАО «Татнефть» в качестве стратегического партнёра. Ведется разработка ТЭО проекта.

    «Реализация данных проектов позволит привлечь в экономику Казахстана около 8,6 млрд долларов США инвестиций», - отметил Магзум Мирзагалиев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Промышленность Минэнерго РК
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