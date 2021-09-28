Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Завод по производству монтажной пены запустят в Актюбинской области в 2021 году

    28 Сентября 2021, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о региональных проектах в сфере индустриализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Региональные проекты Карты индустриализации сосредоточены в пяти областях нашей страны по двум основным направлениям. В сфере переработки нефти и газа - 6 проектов на сумму 113 млрд тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Из них четыре проекта на сумму 7,9 млрд тенге реализуются в Актюбинской области, это проекты по производству нефтехимических реагентов, монтажной пены, минеральной ваты, а также переработки попутного газа.

    «Данные проекты завершатся уже в текущем году и позволят создать более 300 новых рабочих мест», - заключил министр.

    Второе направление, по его словам, – это возобновляемые источники энергии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инвестпроекты Актюбинская область Промышленность Экономика МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 4 млрд тенге направят на развитие малокомплектных школ в Актюбинской области в рамках благотворительного проекта
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане