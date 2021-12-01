Завод по переработке верблюжьего молока запущен в Алматинской области

ТАЛДАКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В День Первого Президента в Илийском районе Алматинской области запущен завод по производству сухого верблюжьего молока мощностью 30 тонн готового порошка в месяц. Стоимость проекта – 1 млрд тенге. Ориентированный на экспорт завод открыт на базе единственного в Казахстане предприятия по переработке верблюжьего молока. Продукция будет реализоваться на отечественный рынок, а также в Россию, Китай, Турцию, Германию и Францию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Выступая на открытии нового завода, аким Илийского района Багдат Карасаев отметил:

«В первую очередь поздравляю всех с Днем Первого Президента и 30-летием Независимости. Привлечение инвестиций, открытие новых производств и создание рабочих мест – это важнейшие поручения Елбасы и Президента страны. До конца года в Илийском районе будет открыто 15 новых и расширено 12 предприятий. По итогам года в экономику района будет привлечено порядка 122 млрд тенге инвестиций с созданием 515 рабочих мест. В том числе и открываемый сегодня современный завод по производству сухого верблюжьего молока с привлечением 1 млрд тенге инвестиций и созданием 25 новых рабочих мест. Это крупнейшее сельскохозяйственное предприятие с 20-летней историей развития, чьи успехи напрямую связаны с достижениями 30-летия Независимости. На ферме этого предприятия содержится пять тысяч верблюдов, на ее базе действует шубатолечебница, теперь открыт завод по переработке. Таким образом, обеспечен полный производственный цикл. В планах предприятия переработка шерсти, открытие завода по производству косметических средств. Особых слов благодарности заслуживает благотворительная деятельность предпринимателя. От всей души поздравляю всех жителей района с праздником и открытием нового предприятия», - сказал Б. Карасаев.

Торжественная церемония открытия продолжилась посещением нового завода, где все желающие были ознакомлены с ассортиментом. Рассказывая об особенностях производства, директор предприятия Сыдык Даулетов остановился и на истории становления и развития его фермерского хозяйства.

«Первоначально, привыкшая к разведению овец, коров, лошадей, общественность Жетысу отнеслась к моей инициативе по выращиванию верблюдов с недоверием. Из-за низкого спроса на мясо, шерсть, молоко и кожу верблюдов их выращивание считалось неребентабельным. Однако, зная, что в шубате и верблюжьем мясе содержится большое количество витаминов, необходимых для человеческого организма, я упорно продолжал развивать это направление и, как видите, не зря», - делится воспоминаниями фермер.

Как сообщил С. Даулетов, изначально шубат не пользовался большим спросом, тогда возникла идея производства сухого верблюжьего молока, благодаря чему появилась возможность без потери полезных свойств экспортировать порошковый шубат. На сегодня авиасообщением продукция направляется в Москву, Пекин, Шанхай. В ближайшее время планируется выйти на экспорт в страны Евросоюза и Америку.