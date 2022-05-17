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    Завершить внедрение платности на участках автодорог поручил Премьер-Министр РК

    17 Мая 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Мининдустрии до конца года завершить работы по переводу запланированных участков автодорог на самообеспечение для улучшения их содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству индустрии до конца года завершить работы по переводу запланированных участков автодорог на самообеспечение с внедрением платности. Это позволит содержать данные автодороги в нормативном состоянии», - отметил Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Глава Кабмина также отметил, что на сегодня проводится работа по модернизации объектов придорожного сервиса, которые к 2026 году должны все соответствовать Национальному стандарту.

    «В этой связи, акиматам совместно с КазАвтоЖолом активизировать работу по развитию придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог с предоставлением земельных участков для их строительства», - поручил Алихан Смаилов.

    Министерству национальной экономики совместно с министерствами финансов и индустрии было поручено проработать механизм дополнительного финансирования проектов при превышении утвержденной стоимости ПСД.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Дороги МИИР РК Алихан Смаилов
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