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    Завершить внедрение 5G поручил Премьер-Министр РК

    26 Января 2023, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести анализ покрытия территории страны сотовой связью и интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы сами видите сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество Интернета и обеспечение мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия Интернета. Эту проблему надо решать», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании коллегии Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, обращаясь к главе ведомства Багдату Мусину.

    Премьер подчеркнул, что по поручению Главы государства обеспечение качественными сотовой связью и Интернетом должно охватить все города и райцентры, а также республиканские и основные областные автодороги.

    «Министерству цифрового развития необходимо провести анализ имеющегося покрытия сотовой связью и Интернетом. Необходимые мероприятия должны быть приняты в рамках разрабатываемого нацпроекта «Доступный Интернет». Вместе с этим, на сегодняшний день ведется работа по внедрению мобильной связи 5G, при которой планируется охватить, в первую очередь, города республиканского значения и областные центры», - поручил глава Кабмина.

    «Соответствующая работа должна быть завершена в 2027 году. Наряду с этим важно дальнейшее развитие стандартов связи 3G и 4G в регионах с повышением норм качества связи», - добавил А. Смаилов.


    Фото: aa.com.tr




    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Интернет Связь, ТВ, IT Алихан Смаилов МЦРИАП
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