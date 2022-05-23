Завершить строительство курорта «Каралма» в этом году намерены в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжаются рабочие поездки акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова в районы. В ходе посещения Жуалынского района глава региона осмотрел ряд социальных объектов, ознакомился с ходом строительных работ, деятельностью объектов бизнеса и крестьянских хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона побывал в крестьянском хозяйстве «Гамбург» в селе Нурлыкент. Хозяйство, которым руководит Егор Кох, специализируется на животноводстве и заготовке кормов. В агроформировании имеется 1253 гектара орошаемых земель, оснащенных дождевальными установками.

В товариществе, которое уже 25 лет занимается животноводством и земледелием, трудятся более ста человек, все они местные жители. Глава крестьянского хозяйства Георгий Кох отметил, что в хозяйстве имеется 1500 голов крупного рогатого скота, 100 голов лошадей. «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов, начатое несколько лет назад, не можем возобновить из-за финансовых трудностей», - сообщил глава КХ.

Нуржан Нуржигитов поручил ответственным лицам изучить этот вопрос и по возможности оказать необходимую помощь фермеру.

В Шакпакатинском сельском округе уровень газификации населения достиг 100%. Решается и вопрос обеспечения жителей питьевой водой. В 2021 году в этом округе четверо жителей получили безвозмездный грант.

«Безвозмездные гранты получили только четыре жителя в селе с населением более четырех тыс. человек. Это очень мало. В этом плане необходимо усилить организационные, разъяснительные меры», - заметил глава региона.

В рамках проекта «Асарлатып үй салу» в Шакпакатинском сельском округе капитально отремонтировали один дом. Проект «Асарлатып үй салу» реализуется по инициативе экс-акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам. В 2020 - 2021 годах в Жамбылской области велось строительство порядка двухсот домов.

«Отрадно, что за счет спонсорской помощи решаются жилищные проблемы малообеспеченных семей. Однако цели проекта несколько иные. Он направлен на возрождение казахских народных традиций, призывает сельчан к добру, единству и милосердию. Необходимо учитывать именно воспитательный эффект», - подчеркнул аким области.

Мощность цеха по переработке молочной продукции ТОО «Samurai», расположенного в селе Шакпак, составляет четыре тонны. В сутки на переработку поступает 1,5 тонны молока. Продукция поставляется в Тараз и Алматы. Руководитель товарищества Нурбахыт Тлегенов планирует построить завод по производству панировочных сухарей. Если будут решены земельные вопросы, то проект планируется подключить до конца этого года и обеспечить постоянной работой 20 человек.

Глава региона также посетил крестьянское хозяйство «Злиха». Находящееся в Жуалынском районе Жамбылской области крестьянское хозяйство «Злиха» выращивает элитные сорта картофеля, дающие урожайность по 400 и более центнеров с гектара.

Здесь же акиму области доложили о ходе реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан в Аксайском сельском округе. Напомним, с 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей, разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств, что должно увеличить объемы производимой сельхозпродукции.

Глава региона проинспектировал строительство горнолыжного спортивного комплекса «Каралма», заметив при этом, что возведение первого в Жамбылской области горнолыжного комплекса продолжается уже более двух лет. Напомним, в 70 километрах от города Тараза, в 20-ти километрах от села Бауыржана Момышулы, райцентра Жуалынского района, и в ста километрах от Шымкента возводится горнолыжный комплекс «Каралма». Географически благоприятное расположение будущего курорта, природные красоты, возможности длинных спусков – всё это делает весьма заманчивыми перспективы развития этого туристического объекта.

Сегодня вопрос инфраструктуры здесь решен на 100%. Нуржан Нуржигитов поручил полностью завершить работы по строительству спортивного комплекса «Каралма» в этом году.