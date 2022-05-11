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    Завершился государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию

    11 Мая 2022, 17:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Анкары Президента РК проводил вице-президент страны Фуат Октай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    Ключевым пунктом насыщенной двухдневной программы визита стали обстоятельные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых была достигнута договоренность о выводе казахско-турецких отношений на уровень расширенного стратегического партнерства. Наряду с этим были подписаны ряд важных межправительственных соглашений, укрепляющих взаимодействие в различных сферах.

    Кроме того, Глава государства встретился с капитанами турецкого бизнеса. Встреча с ними, несомненно, будет способствовать укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

    Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, реализация всех достигнутых договоренностей будет под его личным контролем.


    Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом Турецкую Республику. Глава государства познакомился с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане, а также провел личные встречи с рядом турецких предпринимателей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Турция Видео Политика
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