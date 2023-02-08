АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 8 февраля в 18-00 часов по местному времени в каждом регионе страны завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По состоянию на 8 февраля 2023 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам от следующих политических партий:
1. общественное объединение «Народная партия Казахстана»;
2. общественное объединение «Демократическая Партия Казахстана «Ақ Жол»;
3. республиканское общественное объединение «Общенациональная социал-демократическая партия»;
4. общественное объединение «Казахстанская партия зелёных «Байтақ»;
5. общественное объединение «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;
6. общественное объединение «Партия «AMANAT»;
7. общественное объединение «Партия «Respublica».
Регистрация кандидатов продлится по 18 февраля. Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля, по завершении этапа регистрации, и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов».
Проведение голосования на избирательных участках в день выборов - с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.