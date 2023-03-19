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    Завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах

    19 Марта 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во всех регионах страны прекратили работу 10 146 открытых избирательных участков.

    В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны, а именно в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

    Теперь члены участковых избирательных комиссий подсчитывают бюллетени.

    При представительствах Казахстана в 62 иностранных государствах открыто 77 избирательных участков. 11 из них завершили работу в 18:00 по времени Астаны. 66 участков продолжают работать. Голосование за рубежом завершится в 09:00 20 марта на избирательном участке в Сан-Франциско.

    Согласно уточненным данным по стране, в список избирателей включено 12 млн 35 004 избирателей. Всего по состоянию на 20:00 бюллетени получили 6 509 695 граждан Казахстана. Это составляет 54,09% граждан, включенных в список.

    Автор:

    Серик Сабеков

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