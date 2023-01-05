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    Завершилась эвакуация водителей и автотехники из снежного заноса на Бортогайском водохранилище

    5 Января 2023, 22:52

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Оставшиеся в снежном заносе на Бортогайском водохранилище 12 водителей и 16 единиц автотехники благополучно эвакуированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

    «5 января 2023 года в 21.45 часов все застрявшие в снежном заносе на Бортогайском водохранилище эвакуированы. Напомним, что на 09:00 в снежном заносе оставались 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них 4 сломанные», - сообщили в ДЧС.

    Эвакуация оставшихся в снежном заносе людей и техники усложнялась тремя лавинами, сошедшими сегодня в 9:40 на дорогу между 23 и 25 километрами, не доезжая до Батана. Расчистка автодороги велась силами ГУ «Казселезащита» и ДСУ-13, спасательные работы - силами РОСО г.Алматы и ДЧС Алматинской области.

    Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы 85 человек и 38 единиц техники департамента по ЧС, РОСО, департамента полиции, облздрава, местных исполнительных органов, добровольцев-волонтеров.

    Родственники эвакуированных людей встречали их в организованном на экопосту Тургень оперативном штабе и от всего сердца благодарили сотрудников всех задействованных служб за нелегкий труд в деле спасения людей.

    ДЧС Алматинской области настоятельно рекомендует не игнорировать штормовые предупреждения и не выезжать на труднопроходимые, снегозаносимые участки местности при неблагоприятных погодных условиях. А также напоминает о необходимости уведомить ДЧС Алматинской области о планируемых туристических маршрутах.



    Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
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