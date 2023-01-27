Завершилась делимитация госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кыргызстан завершил процесс делимитации государственной границы с Узбекистаном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.
В ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шафката Мирзиёева в Кыргызстан главы двух государств обменялись ратификационными грамотами к Договору о кыргызско-узбекской государственной границе, тем самым, поставив точку в пограничных вопросах.
Отмечается, что у Кыргызстана и Узбекистана нет политических противоречий, власти продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений по вопросам границ.
Ранее сообщалось, чтомежду КР и РУ ратифицирован договор об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы протяженностью 302,29 километра.
Фото: yuz.uz