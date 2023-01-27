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    Завершилась делимитация госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном

    27 Января 2023, 18:48

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кыргызстан завершил процесс делимитации государственной границы с Узбекистаном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

    В ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шафката Мирзиёева в Кыргызстан главы двух государств обменялись ратификационными грамотами к Договору о кыргызско-узбекской государственной границе, тем самым, поставив точку в пограничных вопросах.

    Отмечается, что у Кыргызстана и Узбекистана нет политических противоречий, власти продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений по вопросам границ.

    Ранее сообщалось, чтомежду КР и РУ ратифицирован договор об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы протяженностью 302,29 километра.


    Фото: yuz.uz

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Узбекистан Кыргызстан Мировые новости
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