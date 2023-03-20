Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК

Явка избирателей составила 74%.

Как сообщалось, в 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны, а именно в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Согласно уточненным данным по стране, в список избирателей включено 12 млн 35 004 избирателей. Всего по состоянию на 20:00 бюллетени получили 6 509 695 граждан Казахстана. Это составляет 54,09% граждан, включенных в список.

По данным exit-poll Института Евразийской интеграции, шесть политических партий проходят в Мажилис.

Свои данные озвучил Институт Евразийской интеграции во время онлайн-марафона «Сайлау-2023».

Явка составила 53,25%.

По данным Института, результаты exit-poll следующие:

Партия «AMANAT» – 53,46%.

Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,52%;

Партия «Respublica» – 8,9%.

Народная партия Казахстана – 6,25%;

Партия зеленых «Байтақ» – 3,22%;

Демократическая партия «Ақ жол» – 7,87%;

Общенациональная социал-демократическая партия – 5,31%.

По данным Института Евразийской интеграции, опрос охватил 200 избирательных участков. Из них 124 - в городах, 76 - в селах. Всего в опросе участвовали 30 тысяч избирателей.

Добавим, что 4,47% избирателей ответили, что они проголосовали «Против всех».



