Завершено расследование в отношении организатора контрабанды золотых изделий на 4 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При координации Главной транспортной прокуратуры Следственным департаментом КНБ РК окончено досудебное расследование в отношении нерезидента Казахстана, который подозревается в создании транснациональной преступной группы и организации незаконного экспорта золотых изделий на сумму свыше 4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила в Facebook Главная транспортная прокуратура, мужчина долгое время скрывался от следствия. По результатам совместных мероприятий по международному розыску «Red Notice» (красное уведомление) он был задержан на территории Кыргызской Республики. Его экстрадиция проводилась силами органов нацбезопасности, полиции и прокуратуры.

Следует отметить, что многие фигуранты данного дела уже осуждены к различным видам наказания. На сегодня поиск еще 2-х подозреваемых лиц продолжается.



