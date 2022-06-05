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    Завершено голосование на референдуме в Казахстане

    5 Июня 2022, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В 21:00 по времени Нур-Султана завершилось голосование на участках референдума во всех регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее были завершены работы на 8 089 участках в 12 регионах страны, а также в 12 участках в 10 иностранных государствах.

    В 21:00 завершено голосование в 1 858 участках в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях. Также приостановили работу 5 участков за рубежом. Члены комиссии приступили к подсчету голосов.

    В настоящее время голосование проходит только на 48 участках за рубежом.

    Как сообщалось, по состоянию на 20:00 проголосовало 7 936 655 человек. Это составляет 67,65 % граждан, включенных в списки для голосования.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Конституция Общество Реформы Токаева Референдум
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