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    Затянулась газификация северных и восточных регионов – Роман Скляр

    1 Февраля 2023, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр раскритиковал работу Министерства энергетики и поручил ускорить снабжение «голубым топливом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также совместно с «КазМунайГазом» в целях внутреннего обеспечения сжиженным газом надо оперативно решить имеющиеся вопросы по новому ГПЗ в Жанаозене и приступить к его строительству. Министерству совместно с QazaqGaz необходимо в текущем году обеспечить 60%-ый уровень газификации страны», - сказал на заседании коллегии Минэнерго Роман Скляр.

    Вице-Премьер-Министра также заявил о том, что затянулись вопросы газификации северных и восточных регионов.

    Министерству совместно с Самрук-Казына Роман Скляр поручил ускорить решение данного вопроса. По его словам, решение должно быть принято в первом полугодии текущего года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Минэнерго РК Газификация
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