Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Затронет ли утильсбор продовольственную безопасность РК

    24 Февраля 2022, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Затронет ли утильсбор продовольственную безопасность пояснил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Некоторые общественники отмечают, что утильсбор негативно влияет на продовольственную безопасность. Мы думаем, что это не так. Наличие отечественных заводов по производству сельскохозяйственной техники обеспечивает продовольственную безопасность. Иностранные заводы открывают сервисные центры в разных уголках страны. С появлением сервисных центров вопрос ожидания запчастей заметно упростился», - сказал Марат Карабаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    В подтверждение своих слов он привел следующий пример.

    «Как нам удавалось решить эти вопросы во время пандемии, когда границы были закрыты? За счет своего производства. Ведь логистика была полностью приостановлена», - заключил вице-министр.

    Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев заявил, что утильсбор не имеет отношения к удорожанию сельхозтехники.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Транспорт Безопасность МИИР РК Утильсбор
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам