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    Засуха на севере Италии может привести к потере свыше 30% урожая риса

    3 Июля 2022, 20:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Север Италии страдает от засухи. Вода в реке По - в крупнейшей в стране по площади водосборного бассейна - опустилась до самого низкого уровня за последние 70 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Это угрожает рисовой культуре региона, а также животноводству. В крупнейшем профсоюзе аграриев предупреждают, что в целом по стране фермеры рискуют потерять свыше 30% урожая.

    От рекордных температур, вызванных антициклоном, страдают жители итальянской столицы, а также дикие животные. Сотрудники римского зоопарка раздают животным замороженные фрукты, мясо и рыбу.

    Во многих городах Апеннинского полуострова отключили фонтаны. Власти Вероны решились на более радикальные меры экономии - до конца лета жители города не смогут использовать питьевую воду для полива садов и огородов, мытья автомобилей и наполнения бассейнов. Нарушителей ждёт штраф в размере 500 евро.

    Фото: euronews.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Италия Мировые новости
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