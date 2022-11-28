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    Застрявшим на трассе сорока пассажирам автобуса помогли в Урджарском районе

    28 Ноября 2022, 14:06

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Автобус с пассажирами, который был вынужден сделать остановку в Урджарском районе Абайской области из-за бурана, продолжил путь в 8 часов утра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Абайской области.

    «Автобус с 40 пассажирами, следовавший по маршруту «Алматы-Зайсан» не смог добраться до пункта назначения из-за плохой видимости. Акимат Урджарского района, сотрудники районного отдела чрезвычайных ситуаций, районного отделения полиции и аким Коныршаулинского сельского округа А. Кожаев эвакуировали всех застрявших в пути пассажиров и разместили их в ближайшем населенном пункте Таскескен, обеспечив горячим питанием», - говорится в публикации пресс-службы акимата Абайской области в Telegram-канале.


    Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi
    Транспорт Погода Спасение Абайская область
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