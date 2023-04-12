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    Заседание ВЕЭС пройдет с участием глав государств 24-25 мая в Москве

    12 Апреля 2023, 19:43

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Первое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств пройдет 24-25 мая в Москве. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Саммит с участием глав государств пройдет 24-25 мая в Москве, - проинформировала Ия Малкина. - К заседанию Высшего Евразийского экономического совета будет приурочено проведение II Евразийского экономического форума. В этом году форум пройдет в Москве под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Она отметила, что повестка встречи на высшем уровне будет принята 20-21 апреля в ходе очного заседания Совета Евразийской экономической комиссии в Москве.

    Наряду с этим, в рамках апрельского заседания Совета ЕЭК планируется обсудить доклад о выработке подходов к взаимодействию стран Союза в сфере оказания медицинской помощи трудящимся и членам их семей в государстве трудоустройства, дорожную карту по внедрению механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, изменения в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств и ряд других вопросов.

    «Совет также рассмотрит документы, которые будут представлены Высшему Евразийском экономическому Совету и утвердит его повестку», - сообщила она.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Сотрудничество Международная деятельность РК ВЕЭС
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