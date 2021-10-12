Заседание ВЕЭС под председательством Касым-Жомарта Токаева пройдет 14 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 октября в формате видеоконференцсвязи под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«14 октября 2021 года в формате видеоконференцсвязи под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), инициированное Республикой Беларусь.

Главы государств обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза и дальнейшее развитие экономического сотрудничества стран-участниц ЕАЭС», - написал Берик Уали.