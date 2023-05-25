Заседание Совета министров обороны ОДКБ прошло в Минске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности состоялось в рамках председательства Республики Беларусь в ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

В нем принял участие министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в контексте вызовов и угроз военной безопасности государств – членов ОДКБ.

На заседании также был определен перечень мероприятий совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации на 2024 год и на период до 2030 года.