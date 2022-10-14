Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев объявил о ряде запланированных под эгидой организации мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Через две недели здесь, в Астане, состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Мы с казахстанскими коллегами и аппаратом Правительства, а также с МИД перешли к подготовке этого заседания, которое, мы надеемся, судя по той повестке, которая уже сформировалась, будет тоже насыщенным. В ходе заседания должен быть принят целый ряд документов, направленных на совершенствование и укрепление нашего сотрудничества», - сказал Сергей Лебедев после проведения заседания Совета глав государств СНГ.

Он также объявил о еще одном мероприятии, которое пройдет под председательством Казахстана.

«Под председательством Республики Казахстан состоится заседание одного из высших органов содружества – заседание Экономического совета СНГ, которое пройдет 9 декабря в Москве, но под председательством Казахстана», - добавил Сергей Лебедев.

Сегодня в Астане в узком формате состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательствовать – Республика Казахстан и Российская Федерация. Также была переименована должность исполнительного секретаря СНГ в должность Генерального секретаря СНГ.

В заседании Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.



