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    Заседание оперативного штаба проходит в Экибастузе

    30 Ноября 2022, 01:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в городе Экибастузе проходит заседание оперативного штаба с участием зампремьера Серика Жумангарина, главы МЧС Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО «ЦАЭК», учредителей ТОО «Экибастузтеплоэнерго», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    По состоянию на 23.55, в городе 17 многоквартирных жилых домов, три соцобъекта и одно административное здание остаются неподключенными к системе отопления. Подача тепла к ним будет возобновлена после устранения аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении.

    Температура подачи теплоносителя составляет 82°C (норма 87°C), обратка – 54°C (норма 56°C), в квартирах – 18-20°C, наружная температура воздуха составляет -23°C.

    Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются еще 37 объектов. Работают 34 дежурные бригады.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким города Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    Сегодня утром в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Это временная мера применяется исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан, пояснили в акимате Экибастуза. Энергетики попросили экибастузцев «отказаться от​ сомнительной возможности ускорить подачу тепла в дома».

    Тем временем в Астане и Алматы начали сбор гуманитарной помощи для жителей Экибастуза.
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