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    Заседание министров туризма тюркоязычных стран пройдет в Азербайджане

    21 Мая 2022, 16:54

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – На заседании обсудят реализацию совместных проектов стран-членов Организации тюркских государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу секретариата организации.

    24 мая в азербайджанском городе Шамахы состоится VII заседание министров туризма стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    В заседании под председательством главы госагентства по туризму Фуада Нагиева и модераторстве генсека ОТГ Багдада Амреева примут участие министры стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ, эксперты в сфере туризма, представители дипкорпусов в Азербайджане и другие официальные лица.

    Будут обсуждаться такие вопросы, как увеличение числа рейсов между странами-членами и странами-наблюдателями ОТГ, определение туристического потенциала Шелкового пути, обмен знаниями и опытом, реализация проектов «Совместный тур по современному Шелковому пути» и «Туристическая столица тюркского мира», сотрудничество в сферах зимнего туризма и т.д.

    Стороны также утвердят «Положение туристической столицы тюркского мира» и «Туристическую дорожную карту тюркских государств».

    Ранее VI заседание министров туризма Тюркского совета прошло в июне прошлого года в Узбекистане, в ходе которого город Коканд объявлен первой туристической столицей. На заседании также озвучили предложение создать фонд сохранения объектов культурного наследия при Тюркском совете, а средства фонда предложили направить на создание онлайн-платформы и оцифровку объектов культурного наследия.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Туризм Азербайджан Тюркский мир Мировые новости
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