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    Заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Алматы

    2 Февраля 2023, 18:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В мероприятии участвуют премьер-министры Алихан Смаилов, Никол Пашинян, Роман Головченко, Акылбек Жапаров, Михаил Мишустин

    В узком составе планируется обсудить вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития союза.

    «Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс дальнейшему развитию нашего интеграционного объединения», — отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, обращаясь к партнерам по ЕАЭС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Алматы ЕАЭС
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