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    Заседание Антитеррористического центра РК прошло в Астане

    25 Марта 2023, 13:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане под председательством руководителя Антитеррористического центра - председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Ермека Сагимбаева состоялось очередное заседание центра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, входящих в состав АТЦ, а также Генеральной прокуратуры.

    Е. Сагимбаев отметил, что в последнее время в Казахстане произошел значительный рост проявлений так называемого «лжетерроризма», количество которых по сравнению с 2020 годом возросло в три раза.

    Особое внимание акцентировано на преимущественное осуществление анонимных сообщений посредством Интернета. В целях совершенствования мер противодействия подобным фактам, по поручению Администрации Президента РК, разработан и одобрен на заседании межведомственный план мероприятий.

    На среднесрочную перспективу предусмотрена реализация комплекса системных мер по развитию международного и межведомственного взаимодействия, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения, а также совершенствования правовых норм в данной сфере.

    Дополнительно на заседании рассмотрены вопросы взаимодействия специальных и правоохранительных органов в рамках решения задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию терроризму.

    Подчеркнута необходимость постоянного повышения квалификации руководителей и должностных лиц, задействованных в проведении оперативных мероприятий, совершенствования механизмов обмена информацией и практическим опытом по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических преступлений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Генпрокуратура КНБ
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