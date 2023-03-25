Заседание Антитеррористического центра РК прошло в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане под председательством руководителя Антитеррористического центра - председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Ермека Сагимбаева состоялось очередное заседание центра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, входящих в состав АТЦ, а также Генеральной прокуратуры.

Е. Сагимбаев отметил, что в последнее время в Казахстане произошел значительный рост проявлений так называемого «лжетерроризма», количество которых по сравнению с 2020 годом возросло в три раза.

Особое внимание акцентировано на преимущественное осуществление анонимных сообщений посредством Интернета. В целях совершенствования мер противодействия подобным фактам, по поручению Администрации Президента РК, разработан и одобрен на заседании межведомственный план мероприятий.

На среднесрочную перспективу предусмотрена реализация комплекса системных мер по развитию международного и межведомственного взаимодействия, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения, а также совершенствования правовых норм в данной сфере.

Дополнительно на заседании рассмотрены вопросы взаимодействия специальных и правоохранительных органов в рамках решения задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию терроризму.

Подчеркнута необходимость постоянного повышения квалификации руководителей и должностных лиц, задействованных в проведении оперативных мероприятий, совершенствования механизмов обмена информацией и практическим опытом по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических преступлений.