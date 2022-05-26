Защита экс-министра Елжана Биртанова попросила отстранить прокуроров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице началось главное судебное разбирательство по делу бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сторона защиты экс-министра попросила суд отстранить от участия представителя Министерства здравоохранения РК Аскара Акбаева и вызвать его в качестве свидетеля.

«Он является подписантом важного документа, имеющего прямое отношение к делу о платформе информатизации здравоохранения и содержащего важную информации. Речь идет об акте технического состояния платформы от 1 ноября 2021 года, который суд, назначая главное судебное разбирательство, обязался перевести на русский язык и исследовать. Господин Акбаев и другие подписанты этого документа, а именно представители Министерства здравоохранения, республиканского центра электронного здравоохранения и компании Ericsson Nicola Tesla, будут допрошены в суде защитой Биртанова. В этой связи господин Акбаев не может осуществлять функции представителя потерпевшего, так как участник судебного процесса не может иметь одновременно два статуса. Быть и потерпевшим, и свидетелем. Это невозможно в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РК и со здравым смыслом. Такое дублирование представляет собой конфликт интересов», - сказал в суде защитник экс-министра Ержан Биртан.

Также адвокат подозреваемого Серик Сагалиев заявил ходатайство об отводе процессуальных прокуроров. По его данным, на стадии досудебного расследования были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства. Данные прокуроры осуществляли надзор по уголовному делу, они не осуществили надзор должным образом и при отсутствии доказанности вины направили дело в суд. Поэтому можно предположить, что они прямо или косвенно заинтересованы в данном деле.

Суд отказал в удовлетворении ходатайств. По словам судьи Ибрагима Алькенова, доводы защитника Биртана о том, что Акбаев в дальнейшем должен быть опрошен в качестве свидетеля, не являются основанием для его отстранения. Он может быть допрошен в качестве представителя потерпевшего, и сторона защиты сможет задать вопросы касаемо обстоятельств дела.

«В удовлетворение отвода процессуальных прокуроров по делу заявленного адвокатом Сагалиевым отказать. Постановление обжалованию не подлежит. Доводы о несогласии с постановлением могут быть включены в апелляционные жалобы и ходатайства», - зачитал решение судья.

Судья объяснил, что согласно УПК РК по решению руководителя прокуратуры процессуальный прокурор осуществляет надзор с момента начала досудебного расследования и участвует в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя. Процессуальный прокурор может быть заменен руководителем прокуратуры.

Предварительные слушания по уголовному делу начались 26 января. 28 января суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Повторно в суд оно поступило в начале мая. Досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева завершилось в июле прошлого года.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США или 1,5 млрд тенге.