Зарубежные военные медики проходят обучение в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводится курс повышения квалификации для военно-медицинского персонала из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Мероприятие организовано Центром по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны Казахстана в соответствии с реализуемой ОБСЕ Программой Комплексного сотрудничества по снижению риска взрывоопасных предметов.

Курс занятий направлен на повышение профессионального уровня военных медиков в сфере военно-полевой медицины, в том числе при оказании помощи пострадавшим от взрывоопасных предметов. Лекции и практические занятия проводят опытные высококвалифицированные международные инструкторы.

По замыслу курса, участники в дальнейшем будут передавать полученные знания коллегам в своих странах.



