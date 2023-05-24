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    Зарубежные страны демонстрируют высокий интерес к партнерству с ЕАЭС

    24 Мая 2023, 17:23

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Интерес зарубежных стран к Евразийскому экономическому союзу позволяет задействовать ранее неиспользованный потенциал взаимодействия. Таким мнением в кулуарах II Евразийского экономического форума поделился с журналистами председатель Коллегии Евразийского экономической комиссии Михаил Мясникович, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Он напомнил, что на форуме присутствуют представители 51 государства, в том числе сотрудники государственных органов, предприниматели и работники СМИ.

    «Интерес зарубежных стран к Евразийскому экономическому союзу по-прежнему высок, даже среди тех государств, потенциал которых ранее не был востребован, - сказал М. Мясникович. - Представительная делегация прибыла из Индонезии - около трехсот человек. Это говорит о том, что у этого огромного государства есть большие интересы к нам».

    II Евразийский экономический форум проходит в Москве 24-25 мая. Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств-членов ЕАЭС.

    «Мы ожидаем, что люди будут говорить о насущных делах и рассмотрят вопросы будущей перспективы взаимодействия», - заключил М. Мясникович.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ЕАЭС Сотрудничество
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