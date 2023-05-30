Зарубежные пилоты в Казахстане зарабатывают больше, чем местные: что говорят власти и авиакомпании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько зарабатывают зарубежные пилоты, работающие на казахстанские авиакомпании? Действительно ли имеется существенная разница в их зарплате по сравнению с местными пилотами? Свою точку зрения в данной вопросе высказал представитель Казахстанской гражданской авиации Талгат Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы отметить, что наши отечественные пилоты - профессионалы очень высокого уровня. Они ценятся во всем мире. Особенно в условиях зимней эксплуатации воздушных перевозок, это уникальные навыки, которые у наших летчиков есть. Поэтому однозначное мнение в этом вопросе – условия оплаты труда, уровень заработной платы между отечественными и зарубежными пилотами должен быть одинаковым и не иметь различий», - прокомментировал глава КГА Талгат Ластаев.

Глава авиакомпаний Air Astana Питер Фостер отметил, что на данный момент в авиакомпании работают 520 пилотов, 400 из них – граждане Казахстана.

«Уже на протяжении нескольких лет как заработная плата, так и все другие условия вознаграждения как казахстанских, так и зарубежных пилотов абсолютно идентичны. Когда привлекаем зарубежных пилотов, должны им выставлять пакеты вознаграждений соответственно тем условиям, которые на данный момент представлены на рынке. Мы можем со всей уверенностью утверждать, что заработная плата и условия вознаграждения наших пилотов на международном уровне», - отметил Питер Фостер.

Однако президент Air Astana выделил проблему нехватки авиационного персонала по всему миру.

«В городе Алматы работает Академия гражданской авиации. Что касается нас, у нас есть собственная программа начальной подготовки пилотов, которая полностью финансируется за счет средств авиакомпании. Пользуясь этой возможностью, хочу привлечь внимание молодых казахстанцев к этой возможности. Полностью за счет авиакомпании получить образование в соответствии с международными стандартами», - обратился к казахстанцам Питер Фостер.

Президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов добавил, что в авиакомпании трудятся 180 пилотов. В первую очередь, этовыпускники алматинской Академии гражданской авиации.

«Есть пилоты, которые с малой авиации хотят попасть в большую авиацию. Мы ведем работу. Стараемся в своем учебном центре обучать английскому языку, авиационным дисциплинам. В нашей авиакомпании работали пилоты из Бразилии, Испании, Франции. Есть возможность получить хорошую практику в нашей авиакомпании. Разницы в заработных платах в основной части и стимулирующих нет. Люди приходят и понимают, на какие условия к нам идут. Дополнительные затраты по проживанию пилоты берут на себя. Мы стараемся поднимать их уровень заработной платы. Наша задача – удержать свойнг, обучить своих молодых ребят. Как мы воспитаем, так и оно будет завтра поднимать будущее поколение. Иностранный пилот приходит просто временно. Мы будем стремиться набирать свой состав», - отметил Владимир Денисов.



