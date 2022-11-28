Зарплаты руководителей и рабочих подсчитали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики подсчитали, какую заработную плату получают руководители, неквалифицированные работники и сотрудники разных отраслей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Бюро национальной статистики, для наблюдения за структурой и распределением зарплаты выбрали апрель. Обследовали все крупные предприятия и выборочно – средние и малые.

Численность работников, проработавших полностью апрель, составила 90,8 тысяч человек. Среди них более 53% - женщины. Среднемесячная номинальная заработная плата за этот период составила 207 671 тенге.

Статистики выяснили, что в апреле зарплату до 75 тысяч тенге получил каждый восьмой работник, каждый шестой имел заработок от 105 001 до 150 тысяч тенге.

Заработная плата руководителей в среднем составила 323 тысячи тенге, специалистов-профессионалов – около 270 тысяч тенге, специалистов-техников – 199 тысяч тенге, фермеров и рабочих сельского хозяйства – 184 тысячи тенге, промышленности, строительства и транспорта – 164,5 тысячи тенге, водителей – 165 тысяч тенге, неквалифицированных рабочих – 91,2 тысячи тенге.

Статистики отметили, что североказахстанцы с высшим образованием получают ежемесячно в среднем 282,7 тысячи тенге, со средним – 146,6 тысячи тенге.



