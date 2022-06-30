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    Зарплата работников учреждений культуры со статусом «Национальный» повысится на 75%

    30 Июня 2022, 21:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Даурен Абаев встретился с жителями города Шымкента и ответил на актуальные и наиболее резонансные вопросы. В начале своей речи министр обозначил важность диалога государства и общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    «По поручению Главы Государства руководители госорганов проводят встречи с населением в регионах страны. Это очень важный шаг в построении новой политической культуры, основанной на взаимном доверии и уважении государства и общества. Именно поэтому сегодня нахожусь здесь и готов ответить на все интересующие вас вопросы», – сказал министр.

    Даурен Абаев подробно остановился на курируемых МКС вопросах. В частности, он сообщил, что в прошлом году в мегаполисе были проведены ремонтные работы девяти объектов культуры. Еще 10 объектов будут отремонтированы в этом году. Ведется строительство Конгресс хола и Дворца школьников. Также министр ответил на вопросы оплаты труда работников сферы культуры.

    «Ежегодно заработная плата работников организаций культуры и архивного дела будет повышаться в среднем на 20 %. Такая работа будет проводиться до 2025 года, то есть оплата труда за этот период повысится на 100 %. Отдельно хочу отметить, что в соответствии с Указом Главы государства с 1 июля заработная плата работников учреждений культуры, имеющих статус «Национальный», будет повышена на 75 %», – подчеркнул министр культуры и спорта Даурен Абаев.

    По словам министра, активно развивается кинопроизводство. В частности, осуществляется модернизация киностудии «Казахфильм», ведется работа по созданию творческого объединения «Казаханимация». Данное объединение в этом году представит зрителям 10 пилотных проектов. Кроме того, в этом году будут выделены средства на дублирование рейтинговых анимационных фильмов и кинокартин на казахский язык.

    Также министр подробно остановился на туристком потенциале мегаполиса. Так, совместно с туристским сообществом презентовано 27 турмаршрутов. Данные маршруты представляют практически все направления туризма – экологический, познавательный, культурно-исторический и др. Наряду с этим министр проинформировал о развитии массового спорта в стране.

    В рамках сессии «вопросы-ответы» министру были заданы насущные вопросы, большая часть которых касалась сферы культуры и подушевого финансирования спортивных секций и творческих кружков. Даурен Абаев заверил, что проект Artsport будет продолжен, однако в него будут внесены определенные корректировки.

    Сразу после встречи с населением Даурен Абаев провел брифинг для представителей СМИ, а также прием граждан. На данной встрече присутствовали порядка 500 человек.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Культура Спорт Минкультуры Шымкент Общество Даурен Абаев
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