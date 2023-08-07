Зарплата педагогов дошкольных организаций с сентября увеличится на 30%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарплата педагогов дошкольных организаций с сентября увеличится на 30%. Об этом сообщила директор Департамента дошкольного образования Министерство просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качество образования прямо зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов. В дошкольных организациях республики работают 98 тысяч педагогов. Из них с высшим образованием 65,3 тысячи, техническим и профессиональным образованием 31 тысяча. В селе 41 596 – 42,7 %; в городе 55 811 – 57,3%; в государственных дошкольных организациях 58 203 – 59,4 %; в частных дошкольных организациях 39 714 – 40,6%. Главой государства поставлена задача повышения статуса педагога дошкольных организаций, наращивание профессионального потенциала и повышения заработной платы. В этом году запланировано повышение квалификации 20 390 педагогов дошкольных организаций», – сказала Н. Жумадильдаева.

По ее словам, за последние четыре года заработная плата поэтапно повышалось на 25%. В 2023 году с сентября будет увеличение зарплаты еще на 30 %.

Директор Департамента также сообщила, что, для распространения лучших практик дошкольного воспитания и обучения, на базе 79 дошкольных организаций на постоянной основе созданы «Центры компетенции».