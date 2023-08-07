Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Зарплата педагогов дошкольных организаций с сентября увеличится на 30%

    7 Августа 2023, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарплата педагогов дошкольных организаций с сентября увеличится на 30%. Об этом сообщила директор Департамента дошкольного образования Министерство просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Качество образования прямо зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов. В дошкольных организациях республики работают 98 тысяч педагогов. Из них с высшим образованием 65,3 тысячи, техническим и профессиональным образованием 31 тысяча. В селе 41 596 – 42,7 %; в городе 55 811 – 57,3%; в государственных дошкольных организациях 58 203 – 59,4 %; в частных дошкольных организациях 39 714 – 40,6%. Главой государства поставлена задача повышения статуса педагога дошкольных организаций, наращивание профессионального потенциала и повышения заработной платы. В этом году запланировано повышение квалификации 20 390 педагогов дошкольных организаций», – сказала Н. Жумадильдаева.

    По ее словам, за последние четыре года заработная плата поэтапно повышалось на 25%. В 2023 году с сентября будет увеличение зарплаты еще на 30 %.

    Директор Департамента также сообщила, что, для распространения лучших практик дошкольного воспитания и обучения, на базе 79 дошкольных организаций на постоянной основе созданы «Центры компетенции».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Педагоги Минпросвещения РК Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подрядчика наказали из-за затянувшегося строительства корпуса детской больницы в Алматы
    Уполномоченный орган по делам семьи, женщин, детей и молодежи могут создать в РК
    Можно ли в Казахстане приходить в школу в хиджабе
    Когда будет звенеть последний звонок в школах Казахстана - 25 или 31 мая
    Популярное
    1 Дома лучше: количество покидающих Казахстан граждан резко сократилось
    2 Более 70 судебных исполнителей привлекли к ответственности прокуроры СКО
    3 Минсельхоз Кыргызстана сообщил о ситуации на Кировском водохранилище
    4 Строительство АЭС в Улкене: что говорит местное население
    5 Какие меры помогут решить проблемы поливной воды в Жамбылской области