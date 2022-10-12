Зарплата IT-специалиста в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одной из самых востребованных профессий во всем мире считается IT-специалист. При этом, за последние 2 года количество вакансий в сфере информационных технологий в Казахстане увеличилось почти в 2 раза. Вместе с тем вырос и уровень заработных плат в этой области. О том, сколько сейчас получают IT-специалисты в Казахстане, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Почему растет спрос на IT-специалистов

По данным аналитиков HeadHunter Казахстан hh.kz (крупнейшего HR агентства в стране), общее количество вакансий в сфере информационных технологий за 2021 год выросло на 52% по сравнению с 2020 годом. В текущем году количество вакансий увеличилось еще на 35%.

Аналитики агентства отмечают, что такой резкий спрос связан с пандемией, когда большинство офисов ушло на удаленный режим работы. В результате IT-специалисты стали очень востребованными.

После пандемии эта тенденция продолжилась. Многие работодатели увидели плюсы работы сотрудников на «удаленке». Поэтому поддержание штата «айтишников» стало более приоритетным. Кроме того, департаменты IT стали появляться в сферах, в которых ранее их не было - в сфере торговли, общепита, различных бытовых и социальных услуг.

В целом, по мнению экспертов, тенденция роста востребованности была и до пандемии в связи с глобальным переходом на цифровые технологии, коронавирус ее просто несколько ускорил.

Согласно их оценкам, данный тренд усилит и без того существующий дефицит кадров, заставляя компании сильнее конкурировать в погоне за специалистами из этой сферы.

Зарплаты IT-специалистов растут ежегодно

Итак, в связи с ростом востребованности, зарплаты IT- специалистов стали расти. По данным hh.kz, в 2022 году они выросли на 26%.

Из представленных данных видно, что сотрудники сферы информационных технологий - одни из самых высокооплачиваемых сотрудников в Казахстане после зарплат в консультировании, высшем менеджменте и в добыче сырья.

Нужно отметить, что в этот анализ включены и представители смежных направлений, таких как программисты, системные администраторы, разработчики мобильных приложений и т. д.

При этом, относительно высокую зарплату получают как раз системные администраторы, чья средняя оплата труда начинается от 500 тыс. тенге и программисты - они получают от 400 тыс. тенге.

В целом, с апреля по август 2022 года средняя арифметическая заработная плата в IT варьировалась на уровне 400 тыс. тенге.

Менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter Казахстан Рахима Махмудова говорит о том, что зарплата IT-специалиста зависит от нескольких факторов.

«В первую и главную очередь это квалификация и опыт работы специалиста. Потом востребованность и редкость специалиста на рынке. Ну а далее зависит от возможностей конкретной компании», - отметила Рахима Махмудова.

Из представленного графика видно, что минимальная заработная плата опытного сотрудника составляет чуть более 190 тыс. тенге. А максимальная достигает 2 млн 950 тыс. тенге. Самая минимальная зарплата специалиста без какого-либо опыта составляет 72 618 тенге.

А если сравнить уровни заработных плат в IT со средними зарплатами в целом, то действительно выходит, что специалисты в этой сфере зарабатывают выше среднего в Казахстане.

Ведь средняя зарплата «айтишника» - около 400 тыс. тенге, а средняя в Казахстане около 200 тыс. тенге, исходя из данных агентства.

Это говорит о том, что учиться и строить карьеру в сфере IT - очень выгодно, старания окупятся с точки зрения вложений.

Согласно статистике, ежегодно в РК в среднем выпускается более 5-6 тыс. студентов в направлении IT. Однако, по данным агентств по подбору персонала, количество вакансий больше, чем выпускников айтишников. И такая тенденция еще будет сохраняться в течение нескольких лет.

При этом, выпускники IT-факультета работают во всех сферах. Наиболее распространенные профессии включают бизнес-аналитиков, предпринимателей - стартаперов, разработчиков программного обеспечения, администраторов.

В целом, специальностей в информационных технологиях очень много, также много узких направлений. Например, на каждый язык программирования - свой специалист.

Помимо цельных направлений, специалисты делятся на передовых, конечных разработчиков и разработчиков, принимающих непосредственное участие во всех этапах разработки веб-приложений - от создания клиентской части (визуальная часть + пользовательская логика) до реализации серверной (базы данных, серверная архитектура, программная логика) (Front-end , Back-end, Full-stack developer).

В Казахстане, как и во всем мире, многие специалисты работают на аутсорсе и ведут несколько проектов сразу. Поэтому их доходы иногда превышают доходы топ-менеджеров.

По данным HR агентства, на сегодняшний день, наиболее востребованными являются специалисты DevOps-направления и кибербезопасности в разработке (DevOps-направления методология автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения), поскольку в мире написано множество программ и приложений, которые необходимо обслуживать, стабилизировать и защищать в условиях растущей частоты кибератак.

Эксперты советуют не ограничиваться только IT-факультетом и работать над своими компетенциями самостоятельно. А в условиях быстро меняющихся технологий это необходимо. Здесь требуется концентрация внимания и усердие. Однако эти усилия окупаются. С учетом прогнозов на профессии будущего выбор будет оправдан.

