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    Зарегистрировано пять случаев заражения бруцеллезом среди карагандинцев

    23 Мая 2022, 13:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Шахтинске, Темиртау и Абайском районе Карагандинской области выявлено пять случаев заражения бруцеллезом. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что в 66,6 % случаев заражения людей бруцеллезом причиной стало употребление в пищу термически не обработанного молока и молочных продуктов. Также отмечается, что большая часть заболевших закупала молочную продукцию у частных лиц. В остальных 33,3% случаев причиной стало нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при содержании сельскохозяйственных животных в частных подворьях, несвоевременное лабораторное обследование животных. В пробах из домашних очагов бруцеллеза возбудители инфекции выявлены у 7,8% из молочных продуктов, у 1,1% – из навоза, у 2,2% – из сена, у 1,1 % – из шерсти. Результаты данного исследования показывают, что микробы распространяются в окружающую среду. Это, в свою очередь, может быть фактором распространения инфекции.

    «В текущем году в Шетском, Бухар-Жырауском, Абайском, Актогайском и Осакаровском районах выявлен 391 новый эпизоотический очаг заболевания среди крупного и мелкого рогатого скота, который является основным источником возбудителя бруцеллеза для человека», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологической службы Карагандинской области.

    Бруцеллез – опасное заболевание, в большинстве случаев у больного развивается хроническая форма течения инфекции, вследствие чего человек может стать инвалидом, если вовремя не обратиться за медицинской помощью и лечением. Особенность заболевания в том, что после заражения может не быть острой стадии заболевания, а клиника может появиться через несколько месяцев, а то и лет.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Здравоохранение Сельское хозяйство Регионы Казахстана Общество
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