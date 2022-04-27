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    Зарегистрировано 37 уголовных дел по лжетерроризму в РК

    27 Апреля 2022, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Окончательное решение по уголовным делам примет суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году по статье 273 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» органами внутренних дел зарегистрировано 37 уголовных дел, в суд направлено 8 дел, по остальным делам расследование продолжается. К уголовной ответственности привлекается 11 лиц», - сообщили в ответе на запрос корреспондента МИА «Казинформ» в Министерстве внутренних дел РК.

    Окончательное решение по уголовным делам примет суд, в связи с чем ведомство не располагает иной информацией.

    Ранее сообщалось, что задержан 36-летний житель Костанайской области, который 31 марта с электронной почты отправил лжесообщение о минировании 11 крупных объектов и аэропорта в городах Нур-Султан и Алматы. При поступлении сообщения были подняты экстренные службы. Все объекты были оцеплены, проводилась срочная эвакуация людей и персонала. После чего проведена тщательная поисковая работа, по результатам которой взрывных устройств не обнаружено.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Судебный процесс МВД РК
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