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    Запуск транспортного грузовика «Прогресс МС-23» с Байконура покажут в прямом эфире

    24 Мая 2023, 17:58

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Подготовку к пуску и старт космического грузовика с Байконура покажут в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня, 24 мая в 18:56 по времени Астаны с №31 площадки космодрома Байконур запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». За три часа до старта государственная комиссия на Байконуре дала разрешение на заправку ракеты топливом и пуск.

    По информации пресс-службы Роскосмоса, подготовка к пуску и сам момент старта с Байконура космического грузовика, который доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн грузов, будет показан в прямом эфире. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях Роскосмоса с 18:30 по времени Астаны.

    На Байконуре стоит ясная, теплая погода, на пуск прибыло много гостей, в том числе российские космонавты, депутаты государственной Думы, школьники и студенты.

    Планируется, что полет космического грузовика «Прогресс Мс-23» пройдет по двухвитковой схеме сближения. Стыковка корабля к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станцией намечена на сегодня в 21:21 по времени Астаны.

    Космическую вахту на Международной космической станции несет экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева (командир МКС-69), Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Уоррена Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

    На днях на МКС прибыл новый экипаж частной космической миссии с двумя гражданами Саудовской Аравии.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Видео Регионы Космос
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