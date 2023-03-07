Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Запуск новой ракеты-носителя в Японии закончился провалом

    7 Марта 2023, 16:15

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заявило во вторник об успешном запуске новой флагманской ракеты-носителя страны H3. Но спустя всего лишь несколько минут агентству пришлось инициировать самоуничтожение ракеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Приказ о самоликвидации ракеты-носителя дали после того, как ее двигатель второй ступени не удалось запустить.

    Неудачный запуск Н3 произошел после целой череды задержек, в том числе в прошлом месяце, когда попытка ее запуска в Космическом центре Танегасима была прервана за несколько минут до старта.

    Новая ракета-носитель, преемница отечественной японской ракеты H2A, была запущена около 10:37 утра по местному времени, как и было запланировано. Однако JAXA отправило команду на самоуничтожение ракеты примерно через 15 минут после того, как специалисты агентства пришли к выводу, что намеченную миссию выполнить не удастся.

    По данным космического агентства, остатки ракеты упали в воды у восточного побережья Филиппин. Сообщений о повреждениях или травмах в результате падения обломков не поступало.

    Сегодняшняя неудача стала еще одним ударом по репутации агентства. Буквально в октябре прошлого года ракете Epsilon-6 было приказано самоуничтожиться всего через несколько минут после старта из-за отклонения от намеченной траектории.

    Последняя неудача может также привести к пересмотру космической стратегии Японии. Дело в том, что ракета-носитель H3 – это первая модернизация основной ракеты-носителя за последние 20 лет. На нее возлагались большие надежды, так как она должна была дать Японии преимущество и сделать ее конкурентоспособной в плане запуска спутников.

    Ракета-носитель должна была вывести на орбиту Advanced Land Observing Satellite-3, который мог стать ключевым инструментом японского правительства для наблюдения за стихийными бедствиями, а также потенциальными запусками баллистических ракет.

    По данным агентства, предыдущая попытка запуска ракеты-носителя 17 февраля была прервана за несколько минут до старта из-за неисправности электрооборудования. Позже JAXA заявило, что с тех пор предприняло шаги для решения проблемы.

    Первоначально ракету-носитель H3 планировали запустить в конце марта 2021 года. Но планы пришлось отложить примерно на два года из-за проблем с двигателем.

    Нынешний провал означает, что в Японии впервые за последние 18 лет не состоялось ни одного успешного запуска ракеты отечественной разработки.

    Ракета H3 стоимостью 5 миллиардов иен, или 37 миллионов долларов США, примерно вдвое дешевле своей предшественницы, но имеет в 1,3 раза больше возможностей для запуска спутников.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Освоение космоса Япония Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане