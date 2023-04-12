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    Запретить TikTok для детей и подростков предложили депутаты

    12 Апреля 2023, 16:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Алтай Аманжол и Жанарбек Ашимжанов предложили запретить социальную сеть TikTok среди детей и подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем депутатском запросе народные избранники отметили, что в последнее время участились суициды и несчастные случаи среди подростков. Это говорит о том, что проблема воспитания детей в школах, в семье, в современном обществе хромает.

    «Смерть школьника в Туркестане потрясла всю страну. Это аморальное поведение подростков, которые жестоко пинают ребенка. Отвратительные поступки школьниц, которые избивают девушку в Усть-Каменогорске. Вот основные причины, по которым нужно ввести запрет на соцсеть, и о них мы говорим с тревогой», - сказано в тексте запроса.

    По мнению депутатов, в Казахстане должна быть сформирована социальная среда, которая поддерживает и применяет добро, милосердие и заботу.

    «Необходимо провести масштабные социологические исследования, оценить, насколько эффективна воспитательная работа от детского сада до вуза. Министерству внутренних дел важно пересмотреть правила организации выезда участковых инспекторов, полиции по делам несовершеннолетних», - считают мажилисмены.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Интернет Общество Соцсети Дети
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