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    Запретить работу «АрселорМиттал» могут на территории Казахстана

    8 Декабря 2022, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев заявил о возможности запрета деятельности компании «АрселорМиттал» на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы скоро узнаете, потому что принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании «АрселорМиттал Темиртау». Даже ставится вопрос о том, будет ли АМТ работать в Казахстане или нет», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах заседания Сената.

    Он заверил, что по поручению Президента Правительство создало не одну, а несколько комиссий.

    «В них работают более 70 специалистов из каждого министерства. Итоги будут опубликованы скоро. Руководителям компании «Арселор Миттал Темиртау» предстоит принимать жесткие решения», - добавил министр.

    Как сообщалось, еще один смертельный случай произошел на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Погиб газовщик АО «АрселорМиттал Темиртау» 1982 г.р.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Происшествия Безопасность МИИР РК
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