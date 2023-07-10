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    Запретить проносить ручки на ЕНТ могут в Казахстане

    10 Июля 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Со следующего года при сдаче ЕНТ в Казахстане могут запретить проносить с собой свои ручки. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие в ручках шпаргалки проносили. Из-за этого мы хотим принять решение, чтобы в следующем году во время проведения ЕНТ даже ручки выдавать в аудитории», - сказал Руслан Емелбаев.

    Он также сообщил, что один из абитуриентов сделал вырез в пиджаке, где спрятал смартфон, другой находчивый абитуриент написал формулы на витаминах.

    «Мы разрешаем детям, у которых есть проблемы со здоровьем, брать с собой витамины или лекарства», - добавил Руслан Емелбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование ЕНТ
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