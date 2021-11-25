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    Запрещенные религиозные материалы размещал в соцсетях проводник поезда в Атырау

    25 Ноября 2021, 23:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Проводник поезда привлечен к административной ответственности за распространение запрещенных материалов в сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

    Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Атырау в ходе мониторинга социальной сети Facebook выявили факт распространения видео- и аудиоматериалов религиозного характера проводником пассажирского поезда, 1965 года рождения.

    Согласно экспертизе, проведенной управлением по делам религий Атырауской области, материалы, размещенные на странице 56-летнего мужчины, запрещены к публикации и распространению на территории Республики Казахстан.

    Решением Специализированного суда по административным правонарушениям проводник пассажирского поезда привлечен к административной ответственности по п.3 ч.1 ст.490 КоАП РК (Нарушение установленных законодательством РК требований к распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания) в виде штрафа в размере 50 МРП (145 850 тг).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Атырауская область Религия МВД РК
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