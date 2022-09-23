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    Запрещается привлекать студентов к выборам Президента РК – глава Миннауки

    23 Сентября 2022, 14:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вузам запрещается привлекать к каким-либо мероприятиям казахстанских студентов в связи с проведением внеочередных выборов Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы строим новый и справедливый Казахстан. Президент строго контролирует и запрещает такую ​​деятельность. Никаких специальных мероприятий, организованных со стороны министерства, не будет», - заверил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

    Он подчеркнул, что теперь у министерства будет специальный омбудсмен, который будет защищать права студентов.

    «Айсулу Ерниязова - активная гражданка нашей страны, ее знают многие студенты. Официально штатное расписание в министерстве не утверждено, мы планируем его утвердить в начале следующего месяца. Студенты вуза могут обратиться к специальному уполномоченному при министре», - добавил Саясат Нурбек.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Выборы Общество Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Президентские выборы - 2022
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