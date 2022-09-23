Запрещается привлекать студентов к выборам Президента РК – глава Миннауки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вузам запрещается привлекать к каким-либо мероприятиям казахстанских студентов в связи с проведением внеочередных выборов Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы строим новый и справедливый Казахстан. Президент строго контролирует и запрещает такую ​​деятельность. Никаких специальных мероприятий, организованных со стороны министерства, не будет», - заверил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

Он подчеркнул, что теперь у министерства будет специальный омбудсмен, который будет защищать права студентов.

«Айсулу Ерниязова - активная гражданка нашей страны, ее знают многие студенты. Официально штатное расписание в министерстве не утверждено, мы планируем его утвердить в начале следующего месяца. Студенты вуза могут обратиться к специальному уполномоченному при министре», - добавил Саясат Нурбек.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.



