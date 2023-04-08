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      Северо-Казахстанская область

    Запас воды в снеге в три раза уменьшился в СКО

    8 Апреля 2023, 13:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном филиале РГП «Казгидромет» предоставили гидрологический прогноз на период с 8-го по 14-е апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от минус 5-15 градусов до минус 3 – плюс 3, днем – от минус 2 – плюс 6 до 7-13 тепла. Прогнозируется дальнейшее интенсивное снеготаяние и формирование талого стока. На 7-е апреля 62% площади региона покрыты снегом. Объем стока по реке Есиль в Сергеевское водохранилище составит 400-600 млн кубометров.

    За предыдущую неделю объем накопленных влагозапасов по бассейну реки Есиль до Сергеевского водохранилища уменьшился на 3 069 млн кубических метров, до 1 337 млн кубометров. Запас воды в снеге - 17 мм, что в три раза меньше, чем неделей ранее. Глубина промерзания почвы – 53 см. Это минус 19 см за неделю.

    Ранее в североказахстанском «Казгидромете» сообщили, что перелив воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище достиг 196 см.

    Область по-прежнему остается в зоне высокого риска развития паводка.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Паводок Погода
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