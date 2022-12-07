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    Занятия в школах перевели на дистанционный формат в Астане и нескольких регионах

    7 Декабря 2022, 07:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за мороза занятия в школах перевели на дистанционный формат в Астане, Караганде, Семее и нескольких районах Абайской области, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с ухудшением погодных условий 7 декабря 2022 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования города Астаны.

    По информации отдела образования города Караганды, в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-9 классов первой смены переводятся в дистанционный формат обучения.

    «Из-за неблагоприятных погодных условий в Абайской области занятия для учащихся 1- 9 классов 1-й смены в Семее, 1-11 города Курчатова переводятся в онлайн-формат. В некоторых школах Кокпектинского, Жарминского, Бородулихинского, Абайского районов уроки пройдут в дистанционном формате. В Бескарагайском районе занятия переведены в онлайн-формат. В остальных районах области занятия пройдут в штатном режиме», - говорится в сообщении управления образования.
    Астана Карагандинская область Образование Погода Абайская область
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