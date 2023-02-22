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    Занятия в школах отменили из-за гололеда в Петропавловске

    22 Февраля 2023, 08:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за сильного гололеда занятия для первой смены перевели в дистанционный режим, на несколько часов отменили движение общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ночью в городе прошел дождь. Утром на дорогах образовалась ледяная корка.

    По информации городского акимата, из-за погодных условий на проезжей части и тротуарах – наледь. Сейчас работает специализированная техника по подсыпке дорог и тротуаров. Общественный транспорт начнет работать позже. Водителей и пешеходов убедительно просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

    Школьников, которые обучаются в первую смену, перевели на дистанционный режим.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Транспорт Общество Погода
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