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    Занятия для школьников и студентов колледжей перевели в Астане на дистанционный формат

    6 Декабря 2022, 20:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Занятия для учащихся 0-12 классов и студентов 1-2 курса колледжей перевели на дистанционный формат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичное управление образования.

    «В связи с ухудшением погодных условий 7 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сказано в сообщении ведомства.

    Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в Астане 7 декабря температура воздуха ожидается -18-20°С.

    Ранее сообщалось, что сегодня в Астане из-за мороза учащихся 0-9 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения.


    Фото: sharonselby.com
    Астана Образование школа
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