Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Занимавшегося сбытом наркотиков задержали в Шымкенте

    24 Марта 2023, 23:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину с наркотическими средствами в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

    «В ходе проверки в кармане у мужчины обнаружено 25 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Кроме того, в съемной квартире у задержанного обнаружены и изъяты также упакованные в полиэтиленовые пакеты наркотические средства. Согласно заключению экспертизы, изъятое является гашишем весом 368 грамм. По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев
    Жителя Арыси подозревают в приставании к несовершеннолетней
    Программу по противодействию киберпреступности разработали в СКО
    Злоупотребившего своим положением монополиста оштрафовали на 1 млрд тенге
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз