Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Зампремьера Серик Жумангарин и глава МЧС прибыли в Экибастуз

    29 Ноября 2022, 23:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Премьер-Министра РК заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибыли в Экибастуз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    На месте аварии находится вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов.

    Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий.

    В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также в 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются. В городе для граждан определено 14 пунктов обогрева.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    Сегодня утром в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Это временная мера применяется исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан, пояснили в акимате Экибастуза.

    Тем временем в Астане и Алматы начали сбор гуманитарной помощи для экибастузцев.
    Правительство РК Павлодарская область Происшествия Видео МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Заседание оперативного штаба проходит в Экибастузе
    Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в домах
    Названа основная причина нарушения теплоснабжения в домах Экибастуза
    Ситуация в Экибастузе: в городе открыли 8 пунктов обогрева
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    2 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    3 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
    4 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
    5 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
    Новости партнеров