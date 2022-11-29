Зампремьера Серик Жумангарин и глава МЧС прибыли в Экибастуз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Премьер-Министра РК заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибыли в Экибастуз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На месте аварии находится вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов.

Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий.

В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также в 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются. В городе для граждан определено 14 пунктов обогрева.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Сегодня утром в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Это временная мера применяется исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан, пояснили в акимате Экибастуза.

Тем временем в Астане и Алматы начали сбор гуманитарной помощи для экибастузцев.



